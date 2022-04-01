* «Талибан" — запрещённая в России организация

Джакарта, , 08:37 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что «Талибан"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) должен выполнить свои обязательства, чтобы завоевать доверие международного сообщества, сообщает Kompas.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это доверие не падает с неба, а должно быть построено и сохранено. Доверие будет создано, если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предпримет шаги и выполнит все обязательства, взятые в августе прошлого года», — заявила Ретно Марсуди на встрече министров иностранных дел, посвященной Афганистану, в Китае.

Речь идет о пяти обещаниях: уважать женщин, прощать всех, кто выступает против них, обеспечивать безопасность иностранных правительств и организаций, не использовать Афганистан для борьбы с другими странами и не допускать торговли наркотиками.

Индонезия считает, что выполнение обещаний поможет создать экосистему, которая обеспечит международную поддержку экономического развития Афганистана.

Глава МИД Индонезии также поделилась мнением о решении властей в Афганистане снова закрыть средние школы для девочек.

«Женщины и мужчины во всем мире, включая Афганистан, имеют право на равное обращение и соблюдение своих прав, включая право на образование. Поэтому я надеюсь, что запрет на обучение афганских женщин на уровне средней школы может быть отменен», — заявила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии выразила глубокие соболезнования в связи с крушением самолета China Eastern Airlines в Китае.

Подробнее в материале: Глава МИД Индонезии соболезнует из-за крушения лайнера в Китае