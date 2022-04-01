Пермь, , 08:36 — REGNUM В Пермском крае март оказался значительно холоднее нормы. В Перми средняя температура воздуха за прошлый месяц составила — 6,9°С, что ниже нормы на 2,9°С. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

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Главным погодным событием стало ультраполярное вторжение в период 6−10 марта. На эти дни пришлись самые сильные морозы. Ночью температура воздуха достигала — 40 °C (в Вае). Среднесуточная температура воздуха были ниже нормы на 10−15°.

Серьезное похолодание наблюдалось и в конце месяца. Однако среднесуточная температура в этот период была ниже нормы всего на 4−6°С.

Согласно метеопрогнозу, устойчивый переход температуры воздуха через 0 °C в сторону повышения произойдет 3−4 апреля.