Ульяновск, , 08:36 — REGNUM В Ульяновской области на ремонт участка на дороге федерального значения А-151 Цивильск — Ульяновск выделено более 3,17 млрд рублей. Соответствующее извещение о проведении конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUMсо ссылкой на документ.

Дороги Иван Шилов © ИА REGNUM

Заказчиком является федеральное казённое учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»). Речь идёт о капитальном ремонте автомобильной дороги А-151 Цивильск — Ульяновск на территории Ульяновской области на участке км 144+000 — км 163+700.

Начальная цена контракта составляет 3 171 979 980 рублей.

Заявки завершает принимать 18 апреля. При подписании контракта работы должны начаться 1 июня 2022 года и завершиться 30 ноября 2024 года.