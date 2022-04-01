Чита, , 08:33 — REGNUM Забайкальские власти намерены в разы увеличить штрафы для поджигателей леса. Подробности с видеоконференции под председательством министра природных ресурсов России Александра Козлова, где обсуждался данный вопрос, сообщает пресс-служба правительства региона.

Горящий лес Aviales.ru

«Три тысячи рублей виновникам пожаров — это мало. Просим увеличить штрафы до 10 раз. И уголовную ответственность рассмотреть для тех, кто уже два-три раза совершил поджоги», — сказал зампред краевого правительства Алексей Кошелев.

Александр Козлов отметил, что если предложение Забайкалья поддержат и другие регионы, то по итогам штаба будут инициированы эти изменения законодательства на федеральном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта 2022 года забайкальская прокуратура оценила готовность к пожароопасному периоду региона, как недостаточную: требуется устранить нарушения, указанные более чем в 400 актах прокурорского реагирования и состоявшихся судебных решениях.

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