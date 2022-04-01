Магадан, 1 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Магаданской области вступили в силу новые региональные меры поддержки жителей, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Деньги

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Так, для семей, воспитывающих шесть и более детей, увеличили до 750 тыс. рублей софинансирование при покупке автомобиля. Марку и модель выбирают сами получатели поддержки.

В 2022 году сумма единовременной финансовой помощи увеличена в два раза для безработных, которые встают на учёт как самозанятые, индивидуальные предприниматели, регистрируют юридическое лицо или фермерское хозяйство. Они получат по 200 тыс. рублей на развитие своего бизнеса.

В два раза увеличены выплаты тем, кто находится в поиске работы. Дополнительная материальная поддержка ежемесячно составит более 10 тыс. рублей.

На 34% увеличены выплаты для школьников, которые в свободное от уроков время работают по направлению органов службы занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 апреля в России появится новая выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно для малоимущих семей. Семьям пособия начислят задним числом — с 1 апреля. То есть в мае деньги придут сразу за два месяца — за апрель и за май.