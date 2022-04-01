Таштыпский район, Хакасия, , 08:31 — REGNUM В Таштыпском районе Хакасии завершено расследование уголовного дела о смерти девочки от удара током. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону, в совершении преступления обвиняется начальник местного филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Хакасэнерго».

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По версии следствия, в сентябре 2020 года сотрудники Таштыпского РЭС выявили загнивающую деревянную стойку высоковольтной линии. Однако обвиняемый не организовал ремонтных работ, допустив дальнейшую эксплуатацию линии, что в итоге привело к трагедии.

22 мая 2021 года 10-летняя девочка, гуляя с друзьями в селе Таштып, подпрыгнула и схватила руками неизолированный провод, находящийся под напряжением 10 тыс. вольт — провод провисал над землёй на высоте 1,7 метра. В результате поражения электричеством девочка скончалась.

Уголовное дело было возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей». Документы в настоящее время направлены в суд.

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