Уфа, 1 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

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Сообщается, что проверять водителей будут с 10:00 до 16:00 часов в Иглинском районе на 1507 км автотрассы Самара — Уфа — Челябинск, а также с 20:30 до 22:00 часов в Уфе на ул. Сипайловская.

«Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых водителей и иных видов административных правонарушений», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что проверки необходимы для поддержания порядка на автотрассах и обеспечения безопасности дорожного движения.

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