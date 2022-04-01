Ташкент, 1 апреля 2022, 08:29 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 31 марта состоялось видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности и дополнительной поддержки бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев
Kremlin.ru

На совещании были определены меры дополнительной поддержки предпринимателей для снижения воздействия внешних рисков.

«В частности, банки предоставят предпринимателям дополнительно 10 триллионов сумов (один доллар — 11 400 сумов) «револьверных» кредитов на приобретение сырья и пополнение оборота», — говорится в сообщении.

Также, в стране будут сохранены как объемы, так и льготные ставки выделяемых в рамках государственных программ кредитов для плодоовощеводства, семейного предпринимательства, а также ипотечных и образовательных кредитов.

«Как бы ни было сложно, мы не будем сокращать средства и увеличивать нагрузку», — сказал президент.

Также глава государства поручил не применять до конца года штрафы по новым механизмам налогового администрирования, а также продлить срок таможенных льгот.