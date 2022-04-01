Ташкент, 1 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 31 марта состоялось видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности и дополнительной поддержки бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

На совещании были определены меры дополнительной поддержки предпринимателей для снижения воздействия внешних рисков.

«В частности, банки предоставят предпринимателям дополнительно 10 триллионов сумов (один доллар — 11 400 сумов) «револьверных» кредитов на приобретение сырья и пополнение оборота», — говорится в сообщении.

Также, в стране будут сохранены как объемы, так и льготные ставки выделяемых в рамках государственных программ кредитов для плодоовощеводства, семейного предпринимательства, а также ипотечных и образовательных кредитов.

«Как бы ни было сложно, мы не будем сокращать средства и увеличивать нагрузку», — сказал президент.

Также глава государства поручил не применять до конца года штрафы по новым механизмам налогового администрирования, а также продлить срок таможенных льгот.