Вашингтон, 1 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Соединённые Штаты не смогут вести холодную войну на два фронта, пишет Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По мнения авторов материала, США пытаются вести конфронтацию одновременно с Китаем и Россией, что им не под силу. Устраивающий страну миропорядок развалился из-за политической близорукости и беспорядочного применения силы, а также неполноценных перемен, пишет издание. И сейчас Америке нужна конфигурация, в которой не будет прежних ошибок.

Авторы считают, что Вашингтону нужно договориться с Москвой по Украине, после чего перейти к переговорам по сокращению вооружений. А далее наладить контакт и с Пекином.