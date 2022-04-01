Пономарёвский район, , 08:28 — REGNUM В Оренбургской области осужден житель Пономаревского района за вымогательство с применением насилия и ложный донос о преступлении. Об этом сообщает областная прокуратура.

В суде Prokuror-kaluga.ru

Установлено, что 5 июля 2021 года два друга ночью на трассе «Оренбург-Казань» предложили подвезти идущую вдоль дороги девушку, которая от помощи отказалась. В райцентре Пономаревка к приятелям подъехал автомобиль, из которого вышел молодой человек и стал предъявлять претензии по поводу того, что они напугали его девушку. Он требовал 20 тыс. рублей. Оренбуржец проявлял агрессию, пустил в ход кулаки, демонстрировал нож и угрожал убийством.

Через два дня, 7 июля, вымогатель металлическим прутом повредил автомобиль одной из своих жертв. Затем он стал преследовать мужчину на автомобиле, пытался таранить машину. В результате она съехала в кювет и перевернулась.

Став виновником аварии, злоумышленник заявил в полицию об угоне своего автомобиля с 6 на 7 июля. Таким образом он пытался избежать административной ответственности за ДТП.

Суд приговорил мужчину к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год. Апелляция осуждённого оставлена без удовлетворения.