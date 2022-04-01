Белгород, , 08:33 — REGNUM Пожар на нефтебазе в Белгороде распространился на восемь резервуаров с топливом, огонь может перекинуться на другие резервуары. Об этом сообщили 1 апреля представители экстренных служб.

Тушение резервуара с нефтью Николай Хижняк © ИА REGNUM

По информации МЧС России, в настоящее время на тушении пожара работают более 170 человек, привлечено 50 единиц техники. Городские власти эвакуируют жителей соседних улиц.

«В очаге пожара находятся 16 резервуаров. Пожар происходит в восьми резервуарах с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня еще на восемь», — сказал собеседник РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на белгородской нефтебазе произошёл в утренние часы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двоих пострадавших. Он заявил также, что пожар начался после атаки со стороны Украины.

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