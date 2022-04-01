Белгород, , 08:25 — REGNUM На месте пожара на нефтебазе в Белгороде проводится наращивают силы и средства, на данный момент задействовано более 170 человек и 50 единиц техники, сообщили 1 апреля в МЧС.

МЧС 61.mchs.gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Отмечается, что силами администрации города проводится эвакуация жителей соседних улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтебазе произошёл рано утром 1 апреля. По предварительным данным, пострадали два человека. Жители близлежащих улиц эвакуированы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар произошел из-за атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Украина нанесла авиаудар по нефтебазе в Белгороде