Ташкент, , 08:24 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о достойном проведении священного месяца Рамазан (Рамадан), сообщает Газета.уз.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

В документе говорится, что по информации Управления мусульман Узбекистана начало месяца Рамазан приходится на 2 апреля. Согласно постановлению, Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам (администрациям) областей и Ташкента поручено принять меры по проведению месяца Рамазан в духе, свойственном национальным традициям и ценностям.

В этом им, согласно документу, должны помочь Комитет по делам религий, Министерством по поддержке махалли и старшего поколения и общественными организациями Узбекистана.