Сент-Пол, США, 1 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Евгений Малкин

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил победную шайбу в овертайме и отдал одну результативную передачу. Также в составе «Пингвинз» отличились Рикард Ракелль, оформивший дубль, и Джейк Гюнцель.

В составе «Миннесоты» точными бросками отметились Мэтт Дамба, Фредерик Годро и российский нападающий Кирилл Капризов.

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает четвёртое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 92 очка. «Миннесота» идёт на третьем месте в Западной конференции с 87 очками.

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