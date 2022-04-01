Ташкент, , 08:22 — REGNUM В Узбекистане создан республиканский штаб во главе с премьер-министром страны по контролю за ростом цен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана по итогам совещания под председательством Шавката Мирзиёева, которое прошло 31 марта.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Штабу поручено ежедневно отслеживать цены на рынках и принимать меры по дополнительным поставкам продукции исходя из спроса потребителей. Поставлена задача установить ежедневный контроль за выставлением продуктов питания и сырья на бирже, предотвратить искусственный рост цен», — говорится в сообщении.

Мирзиёев отметил на совещании, что сейчас мир переживает непростой период, «каждый день мы сталкиваемся с новыми вызовами».

«Но нельзя сидеть и ждать, что будет завтра. Нам нужно быстро выявлять и решать проблемы, находить новые возможности», — подчеркнул президент.