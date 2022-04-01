Тоджинский район, Тува, 1 апреля 2022, 08:21 — REGNUM В Тоджинском районе Тувы вечером 31 марта автомобиль УАЗ Хантер провалился в полынью на реке Большой Енисей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.
Как отмечается, произошёл съезд внедорожника с берега. В машине в этот момент находились трое взрослых. Всем им удалось самостоятельно выбраться на берег.
«На место выезжали инспектор ГИМС, оперативная группа 16 ПСЧ, администрация Тоджинского района и сотрудники полиции. Решается вопрос по привлечению тяжелой техники для извлечения автомобиля из воды», — отметили в ведомстве.
Читайте также:
На Байкале под лёд провалился автомобиль