Тоджинский район, Тува, , 08:21 — REGNUM В Тоджинском районе Тувы вечером 31 марта автомобиль УАЗ Хантер провалился в полынью на реке Большой Енисей. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Автомобиль провалился в полынью. Тува Служба ГО и ЧС Тувы

Как отмечается, произошёл съезд внедорожника с берега. В машине в этот момент находились трое взрослых. Всем им удалось самостоятельно выбраться на берег.

«На место выезжали инспектор ГИМС, оперативная группа 16 ПСЧ, администрация Тоджинского района и сотрудники полиции. Решается вопрос по привлечению тяжелой техники для извлечения автомобиля из воды», — отметили в ведомстве.

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