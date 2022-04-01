Белгород, 1 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате возгорания на нефтебазе в Белгороде, об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал 1 апреля в своём телеграм-канале.

Beladm.ru Белгород

Он отметил, что пострадавшие работают на нефтебазе. Жизни этих людей — вне опасности.

«Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает», — сообщил губернатор.

Гладков отметил также, что людей, проживающих возле нефтебазы, временно размещают в «Белгород Арене». Они смогут вернуться домой, когда пожар потушат.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Белгородской области назвал причиной пожара на нефтебазе атаку со стороны Украины.

Читайте также: Украина нанесла авиаудар по нефтебазе в Белгороде