Лос-Анджелес, США, , 08:20 — REGNUM Крис Пайн фактически ответил на терзающий фанатов вопрос о том, появится ли его персонаж Стив Тревор в третьей части кинокомикса «Чудо-женщина». Об этом 1 апреля сообщает портал Screen Rant.

Крис Пайн

Журналиста спросили актёра, который выступил в качестве продюсера двух своих последних фильмов «Все старые ножи» и «Наёмник», о том, чему он научился, работая с режиссёром «Чудо-женщины». Пайн отметил, что Пэтти Дженкинс всегда уверена в том, что её мнение будет услышано, а также несёт с собой дух сотрудничества «с точки зрения достижения того, что она хочет».

«Я думаю, что бедный Стив мертв, но я желаю им всего наилучшего в третьем (фильме — ИА REGNUM)», — сказал Пайн по поводу возможного возвращения к роли Тревора.

Напомним, премьера фильма «Чудо-женщина: 1984» состоялась 14 января 2021 года. Ранее студия DC и кинокомпания Warner Bros. назвали дату премьеры третьего фильма франшизы. Ожидается, что он выйдет на экраны 13 января 2024 года.

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