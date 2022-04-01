Лондон, , 08:20 — REGNUM Власти Великобритании выступают против заключения слишком раннего мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщает газета The Times со ссылкой на правительственные источники.

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Отмечается, что Британия обеспокоена действиями союзников, которые «чрезмерно стремятся» к скорейшему заключению мирного соглашения.

«Некоторые из наших союзников, возможно, слишком хотят, чтобы он (президент Украины Владимир Зеленский) договорился», — говорится в сообщении.

Лондон полагает, что урегулирование должно быть достигнуто, когда Киев «улучшит свои военные позиции», заключает издание.

Напомним, ранее обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин отметил, что современная Украина — лишь один из инструментов США, которые уже долгие годы ведут против нашей страны многоплановую и многоуровневую войну.

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