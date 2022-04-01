The Times: Британия выступает против раннего мира между Россией и Украиной
Лондон, 1 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Власти Великобритании выступают против заключения слишком раннего мирного соглашения между Россией и Украиной, сообщает газета The Times со ссылкой на правительственные источники.
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Отмечается, что Британия обеспокоена действиями союзников, которые «чрезмерно стремятся» к скорейшему заключению мирного соглашения.
Лондон полагает, что урегулирование должно быть достигнуто, когда Киев «улучшит свои военные позиции», заключает издание.
Напомним, ранее обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин отметил, что современная Украина — лишь один из инструментов США, которые уже долгие годы ведут против нашей страны многоплановую и многоуровневую войну.
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