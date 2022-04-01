Ташкент, , 08:18 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 31 марта состоялось видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности и дополнительной поддержки бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«На совещании отмечена необходимость создания зон оптовой торговли в Навоийской, Самаркандской, Ташкентской, Бухарской и Сурхандарьинской областях, которые будут поставлять продукцию на рынки соседних стран», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал совещание, посвященное макроэкономической стабильности, развитию регионов и отраслей в связи со сложной ситуацией в мировой экономике.