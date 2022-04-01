Владивосток, 1 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту создания и участия в вооруженной группировке (банды), члены которой с начала 90-х по настоящее время занимались за деньги обеспечением безопасности предпринимателей, подконтрольных руководителю банды 58-летнему Александру Ясину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

СУ СК РФ по Приморскому краю Изъятое оружие

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По версии следствия, с 1990 года во Владивостоке действует ОПГ, в которую входили четыре основных лидера, среди них был подозреваемый Ясин.

Лидеры банды входили в структурные подразделения организованной группы и в течение длительного времени поддерживали между собой тесные отношения. Они, в том числе, нападали на предпринимателей с использованием огнестрельного оружия, с целью вымогательства денежных средств. При этом ими совершались убийства людей с целью завладения частными предприятиями и материальными ценностями. Помимо этого ими совершались и другие преступления.

В мае 2004 года после смерти руководителя банды, подозреваемый возглавил вооруженную группу.

С момента организации банды по настоящее время для вооружения банды и использования при совершении нападений, действуя в составе банды, подозреваемый и другие участники банды незаконно приобретали и хранили огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, которые использовали при совершении нападений.

В ходе расследования уголовного дела один из фигурантов добровольно выдал несколько единиц оружия и боеприпасы.

Задержаны также и два других соучастника. Расследование уголовного дела продолжается, решатся вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке силовики задержали Александра Ясина — заслуженного спортивного деятеля, обладателя черного пояса и третьего дана, массы почетных грамот от властей и нескольких церковных орденов. Он также является руководителем дальневосточной федерацией кудо и совладельцем популярного рынка на Спортивной в столице Приморья.