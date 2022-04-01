Сургут, Югра, , 08:16 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) открылся центр для адаптации мигрантов. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель центра социальной адаптации мигрантов Карен Степанян пояснил, что здесь смогут получать необходимые для проживания и работы в России услуги под одной крышей. Это обучение русскому языку, правовая грамотность, медосмотр. Часть затрат на услуги центра будет оплачиваться за счёт субсидий и грантов, которые выделяются некоммерческим организациям.

Отмечается, что в 2021 году в Сургуте первично было поставлено на учёт более 15 тысяч иностранных граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобные центры адаптации мигрантов открыты во многих регионах России — в Московской, Оренбургской областях, Карелии и так далее.

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