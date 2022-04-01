Сургут, Югра, 1 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) открылся центр для адаптации мигрантов. Об этом сообщает газета «Сургутская трибуна».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Руководитель центра социальной адаптации мигрантов Карен Степанян пояснил, что здесь смогут получать необходимые для проживания и работы в России услуги под одной крышей. Это обучение русскому языку, правовая грамотность, медосмотр. Часть затрат на услуги центра будет оплачиваться за счёт субсидий и грантов, которые выделяются некоммерческим организациям.

Отмечается, что в 2021 году в Сургуте первично было поставлено на учёт более 15 тысяч иностранных граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобные центры адаптации мигрантов открыты во многих регионах России — в Московской, Оренбургской областях, Карелии и так далее.