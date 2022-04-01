Москва, 1 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Следственный комитет России предъявил обвинения по делу о геноциде русскоязычного населения в Донбассе. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба СК.

Mil.gov.ua Бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей

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Всего обвинение предъявлено 22 фигурантам, среди них — бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей и глава Генштаба Украины Виктор Муженко. В ходе расследования уголовного дела следователи проанализировали большой массив документов, пояснили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в СК возбудили несколько уголовных дел по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе.