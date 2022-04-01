Белгород, , 08:19 — REGNUM Пожар на нефтебазе в городе Белгороде — следствие атаки со стороны Украины, об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал 1 апреля в своём телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

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Он отметил, что погибших в результате пожара нет, угроза населению отсутствует. Ресурсов для ликвидации пожара достаточно, МЧС старается локализовать пожар как можно скорее.

«Пожар на нефтебазе произошёл вследствие авиаудара с двух вертолетов вооружённых сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на белгородской нефтебазе произошёл рано утром. По предварительным данным, пострадали два человека. Жители близлежащих улиц эвакуированы.

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