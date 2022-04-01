Абакан, 1 апреля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 45 случаев COVID-19, выздоровели 93 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в региональном правительстве.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 32956 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения COVID-19 за четыре дня – 0,7; за семь дней – 0,8.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в регионе выявили 52 носителя коронавируса, выздоровели 93 человека.