Ташкент, , 08:12 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 31 марта состоялось видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения макроэкономической стабильности и дополнительной поддержки бизнеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

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На совещании было подчеркнуто, что снижение цен на продукты питания в стране в наступающем месяце Рамадан является благим делом, для этого необходимо оказать практическую помощь предпринимателям.

«С этой целью до конца года продлено действие льгот по средствам, выделенным для импорта продовольственной продукции», — говорится в сообщении.