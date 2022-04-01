Томск, , 08:11 — REGNUM Следователи организовали проверку по факту частичного обрушения штукатурки в томской школе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области, информация об этом ранее появилась в соцсети.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области проводится проверка по размещенной в сети Интернет информации о частичном обрушении штукатурки с потолка в учебном кабинете школы №34 г. Томска», — отметили в ведомстве.

Сотрудники СК намерены выяснить все обстоятельства происшествия.

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