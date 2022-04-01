Якутск, , 08:21 — REGNUM Непривитые от коронавируса жители Якутии в возрасте 60+ или с хроническими заболеваниями теперь могут посещать общественные места без ограничений. Режим самоизоляции для них отменён, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в оперативном штабе региона. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев.

Самоизоляция, карантин, маска Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Читайте также: Благодаря санкциям в магазинах Якутии отменены антиковидные ограничения

Антиковидные меры в республике продолжают смягчать. Также больше не требуется дезинфекция помещений на оптовых базах. Изменения внесены с целью не создавать дополнительную нагрузку в условиях санкции на предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность региона.

Непривитым от коронавируса людям пожилого возраста и хроническим больным по-прежнему предпочтительнее оставаться дома, но теперь это не требование, а рекомендация.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта с торговых предприятий Якутии были сняты все связанные с пандемией COVID-19 ограничения, кроме масочного режима. Такое решение принял глава республики Айсен Николаев в связи со сложной ситуацией с поставками продуктов питания.