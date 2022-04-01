Красноярск, 1 апреля, 2022, 08:11 — ИА Регнум. В Красноярском аэропорту «заминировали» взлётную полосу, что привело к временной задержке нескольких рейсов. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба аэропорта.

Harlottin В аэропорту Красноярска

По её данным, сообщение о «минировании» поступило в службы аэропорта в 9:45 по местному времени (05:45 мск). Немедленно началась проверка, завершившаяся к 10:45 и не выявившая на территории воздушной гавани никаких опасных предметов.

На время проведения проверки были задержаны три прибывающих рейса, в том числе, один рейс из Новосибирска. Вылетающие рейсы не задерживались.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта в Красноярске из-за сообщений о «минировании» прошли массовые эвакуации школ.