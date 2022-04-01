Джакарта, 1 апреля, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо принял премьер-министра Малайзии Исмаила Сабри Яакоба в президентском дворце в Джакарте, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Малайзия

Премьер-министр и сопровождающие его лица прибыли во дворец 1 апреля около 10:55 по западно-индонезийскому времени.

Исмаила Сабри Яакоба сопровождал ряд официальных лиц, включая министра связи и мультимедиа, министра сельского развития, заместителя министра иностранных дел.

На мероприятии также присутствовали министр иностранных дел Индонезии, министр по правам человека, секретарь кабинета министров и посол Индонезии в Малайзии.

После того, как все процедуры приветствия были завершены, президент Индонезии и премьер-министр Малайзии направились на заднюю веранду для личной встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поручил четырем министрам вместе с делегацией индонезийской торгово-промышленной палаты и бизнесменами провести торгово-инвестиционную миссию в Папуа — Новой Гвинее.