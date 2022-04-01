Майами, США, 1 апреля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу в четвертьфинале турнира в Майами (США). Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты и завершилась со счётом 6:7 (7:9), 3:6.

(сс) Carine06 Даниил Медведев

Медведев два раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника пять эйсов, две ошибки на подаче и 3 из 14 брейков.

В полуфинале турнира Хуркач сыграет с испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.