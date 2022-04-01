Ташкент, , 08:07 — REGNUM Международные эксперты прогнозируют, что нынешняя непростая ситуация в мировой экономике продлится долгое время. Это, безусловно, не может не сказаться негативно на внутренних ценах, особенно на продукты питания, и инфляцию в Узбекистане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана по итогам совещания, под председательством Шавката Мирзиёева.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

«Данное обстоятельство регулярно анализируется на совещаниях у президента, принимаются необходимые меры реагирования. Это дало свои результаты — ситуация на внутреннем рынке стабильная», — говорится в сообщении.

В частности, отметили в пресс-службе главы государства, в стране не допущен рост цен на мясо, молоко, картофель, яйца и рис. На Товарно-сырьевой бирже расширены объемы выставления продуктов питания от зарубежных поставщиков. Стабилизировались валютный рынок и обменный курс.

«По этому поводу у нашего народа не должно быть излишней тревоги и беспокойства. У нас достаточно резервов, чтобы не допустить резких колебаний на валютном рынке», — сказал президент в ходе совещания.