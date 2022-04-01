Москва, , 08:07 — REGNUM Рубль продолжает отыгрывать потери у своих конкурентов, понесенные после 24 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли Ilya

Поддержку ему оказывают меры ЦБ РФ (80% продажи валютной выручки экспортерами при текущих высоких ценах, комиссия 12% за покупку валюты).

Рубль 31 марта подорожал против иностранных валют. Пара доллар/рубль снизилась на 1,60%, до 83,20 руб., фунт/рубль — на 3,51%, до 110,00 руб., евро/рубль — на 1,75%, до 92,50 руб.

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли.

Российский лидер заявил, что отказ от правил Москва будет расценивать как неисполнение обязательств, ведущее к остановке действующих контрактов.

Банк России определил порядок оплаты газа в рублях и опубликовал его у себя на сайте. Новые правила расчётов за газ начнут действовать с 1 апреля. На этом фоне цена на газ превышала $1450 за тысячу кубометров.

Сегодня, 1 апреля, нефть марки Brent подешевела до $104,58 за баррель. Цена снижается на фоне решения Белого дома ежедневно высвобождать 1 млн баррелей из стратегических резервов в течение шести месяцев.

Рубль слабо реагирует на динамику нефтяных котировок из-за ограничительных мер ЦБ. На сегодня по паре доллар/рубль ожидается снижение до 80 руб.

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