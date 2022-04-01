Донецк, , 08:05 — REGNUM В результате удара, который нанесли украинские вооружённые формирования по Донецку, загорелась школа. Об этом 1 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Артобстрел Mil.gov.ua

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В штабе рассказали, что украинские силовики совершили обстрел Кировского района Донецка, в результате которого произошло возгорание в школе №30.

«Подробности уточняются», — заявили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска атаковали Кировский и Петровский районы Донецка утром 1 апреля.