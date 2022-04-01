Пермь, , 08:04 — REGNUM В Пермском крае машиностроительный завод им. Дзержинского подал иск в суд о взыскании свыше 51,735 млн рублей с экс-директора Егора З., двух предпринимателей и одной компании. Предприятие пытается вернуть деньги, которые платило в качестве арендной платы за оборудование котельной с 2009 по 2018 год. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным СМИ, завод в 2009 году продал оборудование котельной. Впоследствии оно несколько раз перепродавалось. Сделку купли-продажи в 2020 году признали недействительной, установив, что имущество продали по заниженной цене.

Напомним, ранее экс-директор завода и его сообщники были признаны виновными в хищении 141 млн рублей оборонного предприятия. Егора З. приговорили к лишению свободы.

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