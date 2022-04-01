Донецк, , 08:03 — REGNUM Кировский и Петровский районы Донецка, столицы Донецкой Народной Республики, были обстреляны украинскими боевиками с применением снарядов калибром 122 мм. Об этом 1 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Уточняется, что начиная с 03:00 мск украинские боевики выпустили восемь снарядов калибром 122 мм по Кировскому району Донецка, а в период с 07:00 мск до 07:10 мск по Петровскому району Донецка киевские каратели выпустили десять снарядов калибром 122 мм.

Отмечается, что Петровский район Донецка находится на западе столицы ДНР и является самой отдалённой частью города. Начиная с 2014 года этот район постоянно подвергался обстрелам со стороны украинских войск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР.

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