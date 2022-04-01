Улан-Удэ, 1 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 1632 пациента. Таким образом, всего к настоящему времени излечились 125 036 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 134 460, 59 480 из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлено 75 новых носителей.

«Из выявленных за прошедшие сутки больных – 68 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Жертвами коронавируса стали 2965 человек. За сутки скончался один пациент в возрасте старше 65 лет.