Донецк, 1 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) «Горловка» в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Артобстрел

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В 7:45 с украинских позиций в населённом пункте Дружба был открыт огонь по КПВВ «Горловка», оборудованному для перемещения мирных граждан на оккупированные киевским режимом территории ДНР. Всего выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины обстреляли и саму Горловку, применив гранатомёт и стрелковое оружие.