Владивосток, 1 апреля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Компания «СтальГрад» совместно с региональным центром компетенций (РЦК) внедрила инструменты бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда». Это позволило повысить загрузку цеха и конкурентоспособность компании на рынке металлотрейдинга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Пресс-служба правительства Приморья, Диана Шарафулисламова «СтальГрад»

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«СтальГрад» вступил в проект в 2021 году.

«Нам удалось снизить время протекания процессов, а это очень важный параметр, потому что он влияет на себестоимость продукции. Также мы смогли повысить загрузку цеха и конкурентноспособность предприятия на рынках металлотрейдинга. Центр компетенций помогает предприятиям — участникам проекта, внедрить технологии и инструменты бережливого производства. С помощью специалистов можно увеличить объём производства в несколько раз без расходов на новое оборудование, оптимизировать производственные процессы, минимизировать все виды потерь и увеличить выручку», — сказал технический директор компании «СтальГрад» Денис Кильдюшев.

На сегодняшний день участниками нацпроекта уже стали 32 приморских предприятия: «Аскольд», «Владхлеб», ССК «Звезда», «Ратимир», «Прогресс» и другие.

«Если предприятие повышает уровень своей производительности на 5% в год, то оно может претендовать на федеральный гранд до 300 млн рублей под 1% годовых. В нынешних условиях это очень актуально», — добавил участник проекта.

Отмечается, что войти в нацпроект могут предприятия базовых несырьевых отраслей с выручкой не менее 400 млн рублей в год. Правительство Приморья направило в федеральный центр предложение — снизить минимальный объём годовой выручки до 200 млн рублей, чтобы как можно больше предприятий могли принять участие в этом проекте.

Как сообщало ИА REGNUM, производители Приангарья продолжают работу в условиях антироссийских санкций. Региональные компании работают слаженно и бесперебойно. Например, в АО «Каравай» круглосуточно выпекаются любимые сибиряками сорта хлеба на российском оборудовании. Также руководство этого предприятия приняло решение в ближайшие два месяца не повышать цены на свою продукцию. В этом предприятию помогло участие в нацпроекте «Производительность труда».