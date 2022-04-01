Саратов, 1 апреля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Саратове расследуют уголовное дело, возбужденное по материалам проверки, о причинении имущественного ущерба ресурсоснабжающей организации в размере более 1,7 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

С 2019 года по 2021 год собственники жилья и наниматели помещений многоквартирного дома перечислили жилищно-строительному кооперативу «Хабаровское» в качестве оплаты за энергоресурсы более 1,7 млн рублей.

При этом председатель ЖСК не передал перечисленные средства в качестве оплаты за отопление и горячее водоснабжение, израсходовав их по своему усмотрению.

В результате ресурсоснабжающей организации причинен материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере»).

ИА REGNUM напоминает, в Саратове директора управляющей компании уличили в присвоении 6 млн рублей, предназначенных для оплаты за теплоресурсы.

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