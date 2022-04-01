Ульяновск, , 07:54 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование и передано в суд уголовное дело об убийстве, фигурантом которого стал иностранец. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, преступление было совершено 20 декабря 2021 года в помещении одного из кафе в Ленинском районе Ульяновска. Следствие установили, что 22-летний обвиняемый во время «спонтанного конфликта» ударил ножом коллегу — удар пришёл в грудь, пострадавший скончался на месте происшествия.

Фигурантом уголовного дела стал иностранный гражданин, проживающий в Ульяновске. Ему предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Ульяновске ушло в суд уголовное дело по факту смерти 55-летней женщины, тело которой находилось на балконе. Следствие полагает, что её забили насмерть.

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