Донецк, 1 апреля, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли Горловку. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 7:40 с украинских позиций посёлке Новгородское открыли огонь в сторону посёлка шахты Гагарина в Горловке. Боевики выпусти семь гранат из СПГ, а также применили стрелковое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка.