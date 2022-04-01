Ханты-Мансийск, 1 апреля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Югре пресечена деятельность по организации фиктивного обучения в сфере промышленной безопасности. Об этом сообщает СУ СКР по ХМАО.

(сс) sajinka2 Коррупция

По данным следствия в январе 2022 года 26-летний житель Нефтеюганска и 30-летний житель Уфы выступили в роли посредников при передаче руководителю одного из учебных центров Самары коммерческого подкупа за оформление документов о прохождении обучения работниками фирмы из ХМАО, оказывающей услуги нефтедобывающим предприятиям по перевозке грузов и пассажиров.

Посредники получили от руководителя югорской фирмы 157 тысяч рублей, часть из которых передали в качестве коммерческого подкупа руководителю учебного центра. Фиктивные документы из Самары получили 13 работников транспортного предприятия ХМАО. При этом фактически граждане обучение не проходили, необходимые знания не получали.

Мужчины обвиняются по пп."а, в» ч.2 ст. 204.1 УК РФ («Посредничество в коммерческом подкупе»).

Отмечается, что преступление выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре при активном взаимодействии со службами безопасности ООО «Газпромнефть-Хантос» и ПАО «НК «Роснефть».