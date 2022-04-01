Ростов-на-Дону, , 07:51 — REGNUM Главной причиной гибели мирных жителей в Луганской и Донецкой народных республиках являются обстрелы со стороны украинских боевиков, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в Ростове-на-Дону.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

«Главной причиной жертв среди мирного населения по-прежнему остаются массированные обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины из оружия взрывного действия, стрелкового и легкого вооружения», — почеркнул глава СКР.

Бастрыкин добавил, что в настоящее время уже установлено множества фактов жестокого обращения с мирными жителями на Украине. Он отметил, что в связи с этим уже возбуждено 590 уголовных дел. За время следственных мероприятий сотрудники ведомства допросили более 169 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России выдвинул обвинения в геноциде жителей Донбасса 22 высокопоставленным украинским военнослужащим. Отмечалось, что в ходе расследования этого дела следователи изучили большое количество документов и других данных.