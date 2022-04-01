Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Поклонник игры Hogwarts Legacy представил на суд пользователей форума Reddit свои версии дизайна консолей PlayStation 5. Об этом 1 апреля сообщает портал Comicbook.

«Hogwarts» Дарья Драй © ИА REGNUM

Пользователь Geraltze опубликовал изображения четырёх игровых устройств, дизайн каждого из которых выполнен в стилистике факультетов Хогвартса (учебное заведение для магов в мире романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере). «Это довольно впечатляющий дизайн, и Sony и Warner Bros. могли бы легко выпустить их, если бы захотели», — отметило издание.

Ранее студия Avalanche Software, занимающаяся разработкой Hogwarts Legacy, назвала новые сроки релиза игры. Изначально она планировала выпустить её в 2021 году, но впоследствии перенесла выход на праздничный период 2022 года (в США он приходится на декабрь).

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Hogwarts Legacy назвали сроки релиза и показали игровой процесс