Белгород, , 07:47 — REGNUM Распространения огня пытаются не допустить спасатели на нефтебазе в Белгороде. Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание на нефтебазе в Белгороде произошло утром 1 апреля. По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили, что горят резервуары с топливом. В настоящее время пожарно-спасательные подразделения предпринимают все возможные действия для локализации возгорания, чтобы не дать огню перекинуться на соседние резервуары.

В борьбе с пожаром задействованы около 70 человек и 20 единиц техники, пожару присвоен второй ранг сложности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Белгороде. Были экстренно эвакуированы жители трёх улиц, расположенных в непосредственной близости от нефтебазы.

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