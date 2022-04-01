На Шри-Ланке в ходе массовых протестов пострадали пятеро полицейских
Коломбо, Шри-Ланка, 1 апреля, 2022, 07:47 — ИА Регнум. Во время массовых протестов, вспыхнувших в Коломбо в районе президентской резиденции вечером 31 марта, было задержано не менее 45 человек, ранения получили пятеро полицейских. Об этом со ссылкой на представителя полиции Коломбо 1 апреля сообщает информационный портал Ada Derana.
По его словам, в ходе беспорядков ранения получили помощник начальника местной полиции и четверо полицейских. Все они госпитализированы.
На марш протеста в Коломбо вечером 31 марта собралось около пяти тысяч человек. Возмущённые крайне тяжёлым экономическим положением страны участники акции с требованием отставки президента дошли до его резиденции, где вступили в стычки с полицией.
Как сообщало ИА REGNUM, на фоне экономического кризиса на Шри-Ланке, который усилился из-за резкого скачка цен на нефть после антироссийских санкций Запада, проходят массовые акции протеста с требованием отставки президента страны.